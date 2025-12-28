Conozca las actividades en la Ciclovía de Bogotá este domingo 28 de diciembre

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 28 de diciembre de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte y diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal de la Ciclovía de Bogotá funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este 28 de diciembre de 2025

Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía

Este domingo 28 de diciembre, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para las y los asistentes.

Puntos ubicados en:

Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con carrera 95 A

Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta.

El domingo 28 de diciembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42

Avenida Boyacá con calle 134

Calle 54 sur con carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz

Este domingo 28 de diciembre, se contará con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Calle 72 con carrera 58

Carrera 7 con calle 26

Avenida Boyacá con calle 26

Avenida Boyacá con carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.