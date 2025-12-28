Cortes de luz en Bogotá, Chía y Cota este domingo 28 de diciembre

Foto: Enel Colombia

Este domingo 28 de diciembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía y Cota en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el domingo 28 de diciembre de 2025

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 2 Sur a calle 5 Sur – Barrio Sevilla.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 28 de diciembre

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 15 a calle 17 – Municipio de Chía.

Municipio de Cota, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Vuelta Grande – Municipio de Cota.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: