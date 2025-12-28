Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo diciembre 28, 2025 -Dólar TRM $3,716.05 (vigente 29 de diciembre) -Euro $ 4,435.98 -Bitcoin US$ 87.667,70 Tasa de Interés -DTF: 9,00% -UVR: $ 397,10 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,63 -Petróleo Brent US$ 58,80 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorConozca las señales de alerta para evitar ser víctima de hurto en Bogotá Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 29 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Estado de las vías Nuevo deslizamiento de tierra causa bloqueo en la vía al alto de La Línea Iván Briceño jueves enero 30, 2020 Nacional Atacan patrulla de Policía en Norte de Santander, dos uniformados heridos Iván Briceño martes octubre 8, 2013 Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera lunes mayo 25, 2015 Nacional Inició el programa «Casa Digna Vida Digna» en Valledupar Iván Briceño martes enero 8, 2019