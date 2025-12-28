Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 29 de diciembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Este lunes 29 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Lunes 29 de diciembre de 2025

Kennedy

Hipotecho Occidental

De la Avenida Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 70B a la Avenida Carrera 72

07:00 a.m.

27 horas

Empates red acueducto

Kennedy

La Igualdad, Hipotecho Sur, Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 3 a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B

07:00 a.m.

27 horas

Empates red acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.