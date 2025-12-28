Resultados de las loterías y chances de este domingo 28 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 28 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Noche 0732 – La 5ta 1
Culona
Día 7845 – Noche 7011
Astro Luna
6579 – Signo Tauro
Pijao de Oro
5365 – La 5ta 2
Paisita
Día 0084 – La 5ta 2 – Noche 7391
Chontico
Día 2777 – La 5ta 6 – Noche 5330 – La 5ta 5
Sinuano día
2740 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 909 – Noche
Play Four
Día 5311 – Noche
Samán
Día 6495
Caribeña
Día 6168 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 5249 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 0509 – La 5ta 8 – Tarde 8591 – Las 5ta 7