    Resultados de las loterías y chances de este domingo 28 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 28 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Noche 0732 – La 5ta 1

    Culona
    Día 7845 – Noche 7011

    Astro Luna
    6579 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    5365 – La 5ta 2

    Paisita
    Día 0084 – La 5ta 2 – Noche 7391

    Chontico
    Día 2777 – La 5ta 6 – Noche 5330 – La 5ta 5

    Sinuano día
    2740 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 909 – Noche

    Play Four
    Día 5311 – Noche

    Samán
    Día 6495

    Caribeña
    Día 6168 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 5249 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 0509 – La 5ta 8 – Tarde 8591 – Las 5ta 7

