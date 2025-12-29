Contundente golpe contra la pólvora en Bosa: más de 10 mil artefactos pirotécnicos incautados

Foto: Alcaldía Local de Bosa

En el marco de la estrategia de seguridad y prevención durante la temporada decembrina, la Alcaldía Local de Bosa, en articulación con la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), intensificó los operativos de inspección, vigilancia y control en distintos sectores de la localidad.

Como resultado de estas acciones, se logró la incautación de 10.626 unidades de artefactos pirotécnicos, equivalentes a aproximadamente 137 kilogramos de pólvora, evitando su comercialización y uso indebido. Así mismo, se impusieron 33 órdenes de comparendo a personas que incumplieron la normatividad vigente relacionada con la manipulación y venta de estos elementos.

A pesar de los esfuerzos institucionales, durante el mes de diciembre se han registrado 8 personas lesionadas por pólvora, situación que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo las campañas pedagógicas y de sensibilización en la comunidad.

La Administración Local reitera su compromiso con la protección de la vida y hace un llamado a la ciudadanía a celebrar de manera responsable, recordando que la pólvora no es un juego y que su uso pone en riesgo especialmente a niños, niñas y adolescentes.