EL 10 DE DICIEMBRE FUE EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA

Esta es la lección 898 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es EN COLOMBIA NO SE GARANTIZAN LOS DERECHOS HUMANOS, primera parte.

En el ser, en el diario vivir, Colombia, los colombianos, en una importante población, vivimos en un estado de cosas inconstitucionales, sin garantías mínimas de los derechos humanos.

No ignoro que hay excepciones y unas pocas familias que tienen garantizados sus derechos fundamentales y en no pocos casos sin la garantía de sus buenas relaciones y de su salud mental.

Veamos solo algunos ejemplos.

Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

En Colombia, la vida no se respeta. El homicidio, asesinato, aumenta. Para 2025 se reportan cerca de 19.000 asesinatos. Todos sin razón.

Para 2025 habrá más de 30.000 casos de violencia intrafamiliar y cerca de 3 mujeres al día son asesinadas.

Artículo 5. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” Entre los casos de violencia está intrafamiliar y la violencia psicológica es alarmante. Violencia por gestos, degradaciones, palabras.

Artículo 7. “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.” La igualdad es un mito. Colombia es el tercer país más inequitativo del mundo. El 35% de las familias en Colombia vive en condiciones de pobreza económica y no es fácil medir la pobreza intelectual, espiritual y otras semejantes.

Artículo 13. “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.” En Colombia no es fácil circular, transitar libremente. El atraco, el delincuente común está al acecho y no solo para robar, sino para asesinar.

Artículo 16 “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, (12 años mujer, 14 años hombre – es irresponsable-) tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia.” La familia en Colombia la tratan como objetivo militar. Se ataca la institución del matrimonio, se desdibujó el matrimonio, se alaban las uniones esporádicas, la condición humana de hombre y mujer se ataca con ferocidad.

Artículo 17. “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.” Miles de familias en Colombia no tienen vivienda propia y no tienen recursos para sostenerla. Los sectores sin condiciones dignas de vida abundan en los cinturones de pobreza de las medianas y grandes ciudades.

Artículo 18. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.” Colombia es, en teoría, mayoritariamente cristiana en sus modalidades católica y evangélicos en todas sus ramificaciones. Cada credo trata de imponer sus propias interpretaciones del cristianismo y todas tienen sus bolsas para recibir ofrendas. Hay sectores que son verdaderas religiones como los musulmanes y los del lgtbiq+xyz que atacan ferozmente a los cristianos y a sus templos.

Artículo 19. “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.” En Colombia, la opinión fundada en datos serios, en realidades, está en descrédito. La mayoría de las opiniones son polarizadas y los que creen en un sector político, atacan sin piedad a sus contrincantes y en ese quehacer irresponsable se mueven falsas ideas y opiniones sectarias.

Artículo 21. “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país.” Colombia es teóricamente una democracia, pero en la práctica confundimos democracia con elecciones y olvidamos las falsas promesas de los candidatos, la compraventa de votos, los pactos electorales para repartirse los dineros y bienes públicos. Lo que llaman partidos políticos son asociaciones para usufructuar el patrimonio público.

Artículo 22. “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social.” En Colombia no se garantiza el cuidado de la salud, no se previene el cuidado de la salud y hoy es gravísimo el tema de la salud mental. Las autoridades promueven festivales, verbenas populares y estimulan la música de cantina, el consumo de alcohol y todo lo que está cercano al vicio.

Artículo 23. “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.” En Colombia, “El trabajo informal es muy alto, rondando el 55% al 56% de la población ocupada a nivel nacional, afectando a millones de personas (cerca de 13 millones) que trabajan sin prestaciones ni seguridad social, especialmente en microempresas y el campo.”

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales , hay cerca de 20 millones de familias afiliadas. Este dato no necesita comentarios adicionales. Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;” En Colombia, cerca del 50% de las familias no cuenta con un nivel de vida adecuado. En el Sisbén,, hay cerca de 20 millones de familias afiliadas. Este dato no necesita comentarios adicionales.

Artículo 26. “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.” Colombia en las pruebas PISA, programas de evaluación internacional de alumnos, está entre los puestos 60 a 70 entre 81 países. Hay estudiantes que no pueden leer y entender al mismo tiempo. Por influencia del celular el cerebro de los jóvenes, como en todo el mundo, se ha deteriorado en calidad. Nuestra mano de obra es de regular calidad. Las garantías por resultados no se cumplen. No ignoro que hay honrosas excepciones.

Luego de recibir juiciosos comentarios sobre esta lección, puedo afirmar que hay países y regiones en los que la violación de los derechos humanos es aterradora. En los países dictatoriales solo impera la voluntad del dictador y sus cómplices, en los países que están en guerra solo impera la voluntad de quienes tienen en su poder las armas. En los países de extrema pobreza solo impera la voluntad de quienes tienen la riqueza. Uds. podrán ahondar más sobre estas inequidades y tomar las decisiones que más convengan para lograr una sociedad justa y con garantías de prosperidad.