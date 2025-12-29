Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina  y más hoy 29 de diciembre de 2025

Foto: Secretaría de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a la ciudadanía en Bogotá a acercarse este lunes 29 de diciembre, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.

La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

Puntos de vacunación

Los puntos de vacunación estarán habilitados a partir de las 8:00 a.?m. Actualmente, Bogotá cuenta con múltiples espacios distribuidos por toda la ciudad, ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta afluencia. Estos puntos se actualizan diariamente a través de las redes sociales oficiales.

Además, la ciudad dispone de más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud e IPS, que garantizan el acceso oportuno y continuo a los servicios de inmunización.

Puntos habilitados para este lunes 29 de diciembre de 2025:

Consulta la ubicación de los puntos en el siguiente enlace: http://bit.ly/4aPMlDk