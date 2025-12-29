Trump afirma que EE.UU en ataque en territorio venezolano destruyó una gran instalación del narcotráfico

–En una entrevista radiofónica con la emisora WABC de Nueva York, el presidente Donald Trump afirmó que EE.UU. atacó y destruyó una gran instalación en tierra vinculada al narcotráfico en el marco de su campaña frente a Venezuela.

Trump hizo esta declaración el viernes durante una entrevista con John Catsimatidis, multimillonario republicano y partidario del presidente, quien es propietario de la emisora de radio WABC de Nueva York, indicó The Nueva York Times, el cual añadió que ambos hablaban de la campaña militar estadounidense para interrumpir el tráfico de drogas desde América Latina mediante ataques a embarcaciones sospechosas de transportar estupefacientes.

Trump habló expresamente de «una gran planta o una gran instalación de donde salen los barcos» y afirmó que fue destruida «hace dos noches», es decir, el día 24 de diciembre.

El mandatario, sin embargo, no dio coordenadas, no identificó oficialmente el país en el cual se realizó el ataque ni explicó cómo se ejecutó la operación. Solo en el contexto de la frase mencionó a Venezuela, dando a entender que el objetivo estaría allí.

Este lunes, fuentes oficiales estadounidenses dijeron ya que el presidente se refería a una instalación de narcotráfico en Venezuela y que había sido eliminada, pero tampoco aportaron ningún detalle de la acción militar.

Al respecto, el Pentágono dijo no tener información que compartir y la CIA y la dirección de inteligencia rechazaron dar más detalles.

A la fecha, no hay confirmación pública del Gobierno venezolano ni de ningún otro país de la zona, como Colombia. Tampoco existe ningún comunicado oficial que confirme un ataque en tierra. La declaración del propio Trump es, de hecho, la única referencia pública a una operación de este tipo.

Si se comprueba, éste sería el primer ataque terrestre conocido desde que Trump puso en marcha su campaña militar ante Venezuela y que se había concentrado en el mar, con ataques a embarcaciones que Washington considera parte del narcotráfico.

Desde septiembre, esas operaciones han causado al menos 105 muertos, según cifras citadas por la propia Administración, que defiende que se trata de una guerra contra lo que denomina «narcoterroristas». Los críticos hablan, en cambio, de ejecuciones extrajudiciales sin base legal.

Trump llevaba semanas anunciando que la presión sobre Nicolás Maduro iba a subir de nivel. Maduro está formalmente acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. El presidente estadounidense ha reconocido además que autorizó a la CIA a planificar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

En paralelo, Estados Unidos emprendió hace una semana lo que Trump llama un bloqueo marítimo, con intentos de interceptar petroleros para cortar ingresos clave al régimen venezolano. Dentro de esa estrategia, fuentes conocedoras del plan han explicado que la campaña se diseñó en dos fases: primero el mar, después las instalaciones en tierra. El propio presidente lo anunció así en octubre al ser preguntado por ABC.

Esa segunda fase nunca ha sido anunciada oficialmente, hasta estos comentarios de Trump.

En ese contexto, según medios venezolanos, el 24 de diciembre se produjo una explosión en una zona industrial del estado venezolano de Zulia, cerca de la costa. El incidente fue cubierto localmente, pero no hay ninguna confirmación oficial que lo vincule con una acción militar de EE.UU. Cualquier conexión entre ese incidente y las palabras de Trump sigue siendo de momento una suposición.