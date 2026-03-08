¿Cómo consultar su puesto de votación en Bogotá para las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo? Aquí detalles

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

Un total de 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Bogotá en Colombia y en el exterior, durante las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán este domingo 8 de marzo de 2026. ¡Conoce aquí como consultar tu puesto de votación para que acudas a esta cita con las urnas!

Desde primera hora de la jornada electoral se activarán en Bogotá los Puestos de Mando Unificado (PMU) locales y el PMU distrital, además del seguimiento permanente desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4) y el comando de la Policía de Bogotá.

En la capital del país están habilitadas para votar 6.101.479 de personas, en 1.083 puestos y 18.156 mesas de votación. Las urnas estarán abiertas de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el territorio nacional.

La ciudadanía puede realizar la consulta del puesto de votación en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’ y luego en ‘Congreso de la República’. Allí, se debe ubicar el mapa y seleccionar el departamento, el municipio y el puesto de votación. Además, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

También puede consultar con su número de cédula, haciendo clic aquí.

La Administración distrital, bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), informa que la capital colombiana cuenta con el 100 % de su dispositivo logístico y técnico preparado para las elecciones de este domingo 8 de marzo, correspondientes al Congreso de la República y a las consultas interpartidistas.