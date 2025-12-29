Fuerzas Militares neutralizaron a 13.971 integrantes de estructuras criminales en 2025

–El Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, en un informe publicado en su red social X, afirmó que durante 2025 incrementó la ofensiva militar contra la criminalidad en 25%, frente al año anterior.

Destacó que “con valentía y disciplina» las tropas sostuvieron 563 combates en todo el territorio nacional, fortaleciendo la seguridad de Colombia. «Desarrollamos operaciones conjuntas de alta precisión, ajustadas a la ley, respetando los Derechos Humanos y aplicando estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, las cuales dejaron como resultado la neutralización de 13.971 integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel», puntualizó.

Los principales logros que destaca el documento son:

– 430 menores recuperados del reclutamiento forzado.

– 12.415 integrantes de estos grupos capturados.

– 763 individuos sometidos a la justicia.

– 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares.

– 85 personas se entregaron de manera voluntaria.

“Estos resultados estratégicos son producto del fortalecimiento de la inteligencia, la correcta aplicación de la doctrina, el cumplimiento riguroso de la ley, el ajuste permanente al planeamiento operacional y la integración efectiva de capacidades conjuntas. Pero, sobre todo, son fruto de la valentía y compromiso de nuestros Soldados, Marinos y Aviadores, quienes defienden con entrega absoluta la soberanía, la seguridad y el bienestar de cada colombiano», dijo el almirante Cubides.

Las afectaciones por estructura criminal durante 2025 fueron:

? GAO-r Segunda Marquetalia:

?? 361 integrantes neutralizados. pic.twitter.com/XrwpRJTTDu — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) December 28, 2025

El Comando de las Fuerzas Militares aseguró que con estos resultados “una vez más demostramos la efectividad y la legitimidad de las Fuerzas Militares de Colombia, garantes de la protección de la población civil, la seguridad de la Nación y de sus activos estratégicos».

Finalmente afirmó que “con honor, valor y cohesión continuaremos protegiendo la gobernabilidad, debilitando las capacidades de la amenaza, fortaleciendo nuestras capacidades y cumpliendo la misión constitucional que nos ha sido confiada para defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, así como también brindar mejores condiciones de seguridad, bienestar y desarrollo integral a los colombianos».