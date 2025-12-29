Ejército venezolano destruye un avioneta «hostil» en una pista clandestina en zona fronteriza con Colombia

–La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela informó este lunes que destruyó una aeronave declarada «hostil», que había sido escondida bajo el follaje en una pista clandestina en el municipio Pedro Camejo, en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Con esta operación, ya son 31 los aviones destruidos en 2025, como parte de las acciones militares de defensa de la nación suramericana.

En nota publicada en Instagram, la FANB indica que en el Marco de la Operación Escudo Bolivariano “Independencia 200” una unidad de reacción rápida avistó desde los medios aéreos una aeronave bimotor oculta y enmascarada debajo de un bosque de galería aledaña a un terraplén utilizado como pista clandestina improvisada. La misma de color verde no presentaba seriales visibles y de acuerdo al registro de control de información de la región de información no presentaba permiso ni plan de vuelo para circular por territorio nacional , por lo que fue declarada hostil , siendo la misma destruida en el sitio.

Añade que con esta acción registra un acumulado de 422 aeronaves inutilizadas desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo venezolano desde el año 2012, en la protección a la soberanía nacional, sumándose la cantidad de 31 aeronaves durante el año. 2025.

Finalmente indica que «en cumplimiento de su misión, la FANB combate a diario y con furor a lo largo y ancho de nuestro territorio en el mantenimiento de nuestra independencia nacional y nuestra soberanía contra el flagelo de las drogas y el narcotráfico. No somos ni seremos plataforma de grupos transnacionales “Tancol” que pretenden empecinadamente intentado utilizar nuestro suelo patrio para traspasar sus productos, estupefacientes y trópicos, genocidas de muerte y destrucción».