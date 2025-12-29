    • Bogotá

    Pico y placa en Bogotá del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026

    Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

    Semana del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026

    Lunes 29 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

    Martes 30 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 31 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

    Jueves festivo 1 de enero de 2026: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.

    Viernes 2 de enero de 2026 : no aplica la medida de pico y placa, según la disposición de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

    ¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

    El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

