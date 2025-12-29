    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM $3,706.97 (vigente 30 de diciembre)
    -Euro $ 4,350.60
    -Bitcoin US$ 87.174,80

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,09%
    -UVR: $ 397,10
    -Tasa de Usura 25,02%

    -Café US$ 3,66
    -Petróleo Brent US$ 58,80

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte