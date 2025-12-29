Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes diciembre 29, 2025 -Dólar TRM $3,706.97 (vigente 30 de diciembre) -Euro $ 4,350.60 -Bitcoin US$ 87.174,80 Tasa de Interés -DTF: 9,09% -UVR: $ 397,10 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,66 -Petróleo Brent US$ 58,80 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorPico y placa en Bogotá del 29 de diciembre del 2025 al 2 de enero del 2026 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 30 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 3 y 4 También podría gustarte Judicial A pico de botella asesinan a menor por una gorra en Bucaramanga Edgar Julio Montenegro lunes marzo 19, 2012 Nacional Llaman a juicio disciplinario a alcalde y exalcalde de Bojayá, Chocó Manuel Reyes Beltran lunes agosto 27, 2018 Nacional Petro está dispuesto a reunirse con expresidentes, precandidatos y dirigentes políticos: MinInterior Ariel Cabrera miércoles junio 11, 2025 Nacional Se mantiene el diálogo constructivo con miembros del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó Giovanni Alarcón M. domingo mayo 7, 2017