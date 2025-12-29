Registraduría canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros por falsa identidad e invalidó 287 registros civiles de nacimiento

–Durante 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil canceló 119 cédulas de ciudadanía por falsa identidad, en su mayoría de ciudadanos de nacionalidad dominicana, que fueron obtenidas de manera fraudulenta para tramitar pasaportes,

salir del país o cometer posibles delitos. De igual manera, la entidad invalidó 287 registros civiles de nacimiento al detectar irregularidades en el trámite de inscripción.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, reiteró el llamado de atención a los colombianos que se prestan para ser testigos y declarantes en la inscripción de registros civiles de nacimiento, documento antecedente para tramitar la cédula de ciudadanía, advirtiendo que esta conducta constituye un delito.

“Ciudadanos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento de ciudadanos extranjeros, haciéndolos pasar como colombianos. Es importante decirles con claridad que están cometiendo un delito que puede llevarlos a la cárcel”, enfatizó.

La invalidación y cancelación de estos registros civiles y cédulas de ciudadanía es el resultado de un trabajo conjunto entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, Migración Colombia, la Cancillería, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Adicionalmente, durante el año la entidad detectó 86 casos de intento de suplantación de identidad que, gracias a los controles de biometría dactilar y facial, se lograron evitar. Estos casos, al igual que los anteriores, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, quien trabaja de manera decidida en la desarticulación de redes dedicadas a la falsificación de documentos y el tráfico de migrantes.