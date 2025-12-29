Las dictaduras modernas no llegan con tanques; llegan con constituyentes; reacciones a propuesta de Petro

–Tras producirse la inscripción formal del comité promotor y la publicación del proyecto que convoca la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por el presidente Gustavo Petro, las reacciones se han hecho sentir en las redes sociales.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, anunció este lunes que presentó una acción disciplinaria ante la Procuraduría y un derecho de petición ante la Registraduría «para frenar este engaño al país de la Asamblea Constituyente. La Constitución es clara y el Gobierno lo sabe. Esto no es participación ciudadana, es una fantasía jurídica usada como cortina de humo mientras Colombia enfrenta una grave crisis de seguridad. Defender la Constitución es una obligación», declaró Ruiz Orejuela.

«El país no puede aceptar que se juegue con la Constitución ni que se engañe a los ciudadanos con anuncios que no tienen sustento jurídico», señaló Ruiz y añadió que la propuesta de constituyente no tiene ninguna viabilidad constitucional ni legal. Ruiz advirtió que este anuncio opera como una cortina de humo que desvía la atención de

los problemas más graves que enfrenta el país. «Mientras el Gobierno insiste en un debate inexistente, Colombia vive una profunda crisis de seguridad, atentados en distintas regiones, fortalecimiento del crimen organizado y conversaciones confusas con estructuras criminales como el clan del golfo. E

Los precandidatos presidenciales integrantes de «La gran consulta», han planteado que Colombia necesita estabilidad democrática, no atajos políticos y que plantear una constituyente en medio de un proceso electoral no es un debate sincero: es una maniobra que polariza, debilita las instituciones y genera incertidumbre, cuyos costos siempre los termina pagando la ciudadanía.

Esta última parte, ya la respondió Petro, pero no le creen. En una declaración conjunta, los aspirantes presidenciales, Aníbal Gaviria Correa, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila, advierten que resulta paradójico y preocupante que quien en campaña aseguró que no promovería una constituyente, hoy reabra ese debate. Todo mandatario tiene una obligación básica: respetar, hacer cumplir y profundizar la Constitución, no usarla como excusa ante la falta de acuerdos o resultados.

Advierten que la Constitución del 91 ofrece herramientas suficientes para avanzar en justicia social y reformas profundas. Cuando un gobierno no logra consensos dentro de ese marco, el problema no es la Carta Política, sino la incapacidad de gobernar con todas las fuerzas de la sociedad.

El partido Cambio Radical:

«Inocentes, ¡claro que si! Les traemos hoy en el #DiadelosInocentes una selección de los petristas que atacaban una constituyente y ahora que su “lider” la promueve nueva constitución se voltearon. Spoiler: no es solo Sanguino.

La “Constituyente” de Gustavo Petro no busca una nueva Constitución sino:

1- Recursos públicos en campaña

2- Ataque a Cortes, Congreso y BanRep

3- Cortina para corrupción y déficit

4- Polarización y “guerra fría”

5- Pueblo vs élite

Sin argumentos. Engaño peligroso.

Miguel Ángel Pinto Hernandez, senador liberal:

En el día de los inocentes se suele escuchar muchos chistes, pero este es el chiste más flojo y vergonzoso que haya escuchado.

Constituyente para perpetuarse en el poder, acabar el control del congreso y la justicia, acabar con el banco de la República.

Una dictadura pura y dura

Efrain Cepeda, senador, candidato presidencial, director del Partido Conservador:

En el ocaso desastroso de su mandato, Petro se sigue burlando de los colombianos al inscribir el comité promotor de una constituyente imposible de convocar antes de agosto de 2026.

Con inseguridad récord, escándalos y promesas incumplidas, pretende engañar y movilizar a votantes confundidos con este espejismo para distraer del fracaso. No hay tiempo real para su estudio en el Congreso, recolectar firmas, aprobarla ni ejecutarla. Es puro humo para ocultar que agravó los problemas que juró resolver.

El gran error de Petro fue menospreciar a los colombianos y pensar que los puede distraer con espejismos una y otra vez. Se equivoca y se lo vamos a demostrar en las elecciones.

Alejandro Gaviria, exministro:

La Asamblea Constituyente no tiene como propósito el cambio social. Es una estrategia política para quedarse en el poder. Busca:

1. Disponer de recursos públicos para las elecciones. Veremos al presidente y a los ministros en campaña.

2. Seguir desgastando las instituciones con fines electorales. Continuarán los ataques a las Cortes, el Congreso y el Banco de la República.

3. Desviar la discusión de los escándalos de corrupción, el problema fiscal y la ineficacia del Gobierno.

4. Ahondar en las divisiones políticas, el enfrentamiento ideológico y la “guerra civil fría”.

5. Afianzar la narrativa populista de una lucha entre el pueblo que el presidente representa y una élite corrupta.

El gobierno nunca ha presentado un argumento serio sobre los supuestos obstáculos constitucionales al cambio social. Esta propuesta es un engaño, pero un engaño peligroso.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI:

Coincido con @DanielSanin lo más peligroso de convocatoria a Asamblea Constituyente es la intención clara de intervenir en política que parece tener el gobierno nacional. Significa un gran peligro para el correcto funcionamiento de la democracia un gobierno y todo su aparato estatal dedicados a hacer campaña, supuestamente por una Asamblea Constituyente durante un periodo electoral

Luz María Sierra, directora del diario El Colombiano de Medellín:

El proyecto de ley de Gustavo Petro para convocar una Asamblea Constituyente sigue el libreto que usaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro para convertir la democracia venezolana en dictadura

1- La misma narrativa de arranque: Tanto Petro como Chávez utilizan el mismo argumento como excusa para cambiar la Constitución: el “bloqueo institucional”

2- La exposición de motivos afirma que el Congreso “bloquea sistemáticamente” a una “fuerza democratizante” y que por eso debe activarse el poder constituyente (26 dic. 2025).

Es decir, cuando el Congreso no aprueba sus reformas, no hay desacuerdo democrático sino “bloqueo institucional”. El Ejecutivo se presenta como la única voz legítima del pueblo.

Chávez: En 1998–1999, Hugo Chávez justificó la Constituyente alegando que el Congreso “traicionaba al pueblo” y hacía imposible gobernar. Mismo diagnóstico, misma excusa.

Y concluyó: Las dictaduras modernas no llegan con tanques. Llegan con constituyentes.