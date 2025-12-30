ANLA da vía libre a la reactivación del Proyecto de la Troncal de los Andes en Chía, Cundinamarca

–La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgo? la viabilidad ambiental a la modificacio?n de la licencia ambiental del proyecto Construccio?n de la Troncal de los Andes en Ch??a, Cundinamarca, espec??ficamente para el tramo entre el K0+710 y el K2+055, como resultado de un proceso de evaluacio?n te?cnica, auto?noma y conforme a la normatividad ambiental vigente.

La decisio?n se adopto? tras analizar los estudios ambientales presentados, los pronunciamientos de entidades involucradas y los aportes realizados por la comunidad en los espacios de participacio?n, incluida la Audiencia Pu?blica Ambiental. Este proceso permitio? recoger inquietudes y solicitudes relacionadas con las medidas para la proteccio?n de ecosistemas, el manejo del recurso h??drico y su preservacio?n que fueron tenidas en cuenta como expresio?n del intere?s general de las comunidades del a?rea de influencia del proyecto.

El solicitante, Accesos Norte de Bogota? S. A. S., titular de la licencia ambiental, debera? implementar medidas de manejo ambiental orientadas a la proteccio?n, rehabilitacio?n y fortalecimiento de la funcionalidad ecolo?gica de los ecosistemas asociados, as?? como al mantenimiento de las condiciones hidra?ulicas existentes y a la prevencio?n de procesos de deterioro ambiental e inundaciones. Asimismo, debera? ejecutar estrategias de manejo de la conflictividad, educacio?n, participacio?n y monitoreo comunitario.

La ANLA reitera su compromiso con una gestio?n ambiental rigurosa, basada en el dia?logo con la ciudadan??a, la proteccio?n del patrimonio natural y la toma de decisiones te?cnicas.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales indica finalmente que el acto administrativo se encuentra en proceso de notificacio?n al solicitante, as?? como a los terceros intervinientes e interesados en el proceso, de conformidad con el Co?digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, celebró la decisión de la ANLA y subrayó que con ella permite ajustar el trazado de la vía en 1.3 km. para proteger cuerpos de agua de la zona.

La Troncal de Los Andes tiene licencia la @ANLA_Col detalla que la decisión permite ajustar el trazado de la vía en 1.3 km. para proteger cuerpos de agua y que la evaluación tiene en cuenta las actuaciones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cund y el Consejo de Estado”. pic.twitter.com/WrKWGJIIfx — Alcaldía de Chía (@AlcaldiaChia) December 30, 2025

El proyecto Troncal de los Andes conectará a Chía con la autopista norte, a través de una doble calzada de 3,4 kilómetros de longitud y solucionará el habitual colapso vial. La obra se encuentra paralizada desde hace ocho años, debido a que es necesario realizar un nuevo trazado para no afectar un humedal.