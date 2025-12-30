Nueva ruta TransMiZonal H737 conecta Portal Usme con Bolonia

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

TransMilenio inició la operación del nuevo servicio TransMiZonal H737, que mejora la movilidad entre el Portal Usme y el sector de Bolonia, beneficiando a los usuarios del sur de la ciudad.

Cuando se dirige al Portal Usme, el servicio recorre Yomasa, Los Tejares, Santa Librada, Santa Marta y la avenida Caracas. En sentido contrario, hacia Bologna, transita por Santa Marta, Santa Librada, La Cabaña y Yomasa, utilizando vías principales como la avenida Caracas, la KR 9A, la KR 7 y la CL 81 Sur.

El horario de funcionamiento es de lunes a sábado de 4:00 a. m. a 11:00 p. m., y domingos y festivos de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras más información del nuevo servicio TransMiZonal H737:

Recuerda personalizar la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios como transbordos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable.

Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.