Indicadores Económicos

Ariel Cabrera
Publicado el martes diciembre 30, 2025

-Dólar TRM $ 3,757.08 (vigente 31 dic 2025 y 01 y 02 ene 2026)
-Euro $ 4,411.20
-Bitcoin US$ 87.883.10

Tasa de Interés
-DTF: 9,09%
-UVR: $ 397,11
-Tasa de Usura 25,02%

-Café US$ 3,69
-Petróleo Brent US$ 57,08