    Policía incautó 3,8 toneladas de marihuana en el Valle

    –La Policía Nacional interceptó un camión que transportaba 3,8 toneladas de marihuana en la vía Cali-Andalucía, en el departamento del Valle. En la acción se logró la captura del conductor del furgón, quien se accidentó mientras trataba de escapar de los controles de los agentes.

    Los uniformados registraron el camión y evidenciaron que en la carga estaban ocultos costales de lona y paquetes envueltos en vinipel, que contenían 3.845 kilogramos de marihuana. El sujeto fue entregado a la autoridad competente para su judicialización.

