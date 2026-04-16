Supersolidaria revela presuntos desvíos y ocultamiento de recursos en Coosalud entre 2019 y 2025

–La Superintendencia de la Economía Solidaria, informó este jueves que en el marco de la intervención administrativa de Coosalud Cooperativa, se hicieron hallazgos de presuntos desvíos y ocultamiento de recursos. La jefa del organismo de control, María José Navarro, advirtió que lo encontrado en Coosalud es muy grave. «Estamos ante una presunta lógica de triangulación, desvío o redistribución artificiosa de recursos para maquillar pasivos, favorecer otras estructuras del grupo y afectar finalmente a terceros acreedores».

Agregó que con una dinámica en la que deudas con clínicas y proveedores habrían sido objeto de operaciones sucesivas —como compraventa de cartera, cesiones, pagarés en blanco y estructuras fiduciarias— que podrían haber permitido transformar pasivos de la EPS en registros contables como inversiones o capitalizaciones, modificando así la forma en que se reflejaba la situación financiera.

Dentro de lo que hemos identificado se encuentra:

-Presuntas simulaciones de compras de cartera por más de $55.000 millones deprestadores de salud,

-Contratos por más de $37.000 millones respaldados con la firma pagarés en blanco,

-La constitución de un patrimonio autónomo para reorganizar obligaciones con múltiples acreedores en la cual se identifican transacciones que podrían alcanzar los 90.600 millones de pesos,

-Y procesos ejecutivos superiores a $300.000 millones derivados de estas operaciones.

Adicionalmente, el macroinforme advierte una diferencia significativa en el Fondo de Aportes Sociales de los asociados, que debía registrar cerca de $15.000 millones y presenta un saldo sustancialmente inferior, lo que sugiere la posible utilización de estos recursos en operaciones relacionadas con la estructura descrita.

Igualmente, se identifican aspectos relevantes en la trazabilidad de recursos asociados a operaciones crediticias de alto valor, incluyendo un crédito por $221.000 millones, en el cual parte de los recursos no presenta una ruta claramente determinada dentro de la cooperativa, mientras otros fueron objeto de múltiples movimientos financieros hacia terceros.

Como resultado de los análisis, se estructuró un macroinforme que describe una presunta arquitectura financiera, mediante la cual, entre 2019 y 2025, sé habrían trasladado obligaciones económicas originalmente a cargo de la EPS hacia la cooperativa y otras estructuras relacionadas, con el propósito de ocultar deudas asociadas a la EPS.

De manera general, el análisis identifica una dinámica en la que deudas con clínicas y proveedores habrían sido objeto de operaciones sucesivas —como compraventa de cartera, cesiones, pagarés en blanco y estructuras fiduciarias— que podrían haber permitido transformar pasivos en registros contables como inversiones o capitalizaciones, modificando así la forma en que se reflejaba la situación financiera.

El macroinforme constituye un insumo técnico de análisis por parte de las autoridades y exige un examen riguroso, dado el impacto potencial sobre recursos destinados al sistema de salud y al patrimonio de los asociados, indicó la Superintendente.

La Superintendente anunció que en cumplimiento de sus funciones legales, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hallazgos y soportes técnicos correspondientes, para lo de su competencia.