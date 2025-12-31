Bogotá intensifica controles a bares: dos establecimientos del barrio San Benito fueron cerrados

Alcaldía Local de Tunjuelito

En medio de los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) adelantados por la Alcaldía Local de Tunjuelito, cerró dos establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el barrio San Benito fueron por incumplir la normatividad vigente.

La jornada se realizó en articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y la Policía de Bogotá, y tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos legales, proteger el espacio público y fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante el operativo, el primer establecimiento inspeccionado fue cerrado temporalmente por seis días al evidenciarse múltiples irregularidades relacionadas con el incumplimiento del artículo 87 de la Ley 1801 de 2016. Entre las falencias encontradas se identificó la ausencia de registro en Cámara de Comercio, inconsistencias en la actividad económica autorizada, la falta de actualización de la dirección en el recibo de derechos de autor y la no vigencia del concepto técnico.

En contraste, el segundo bar visitado cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos. Tras la verificación de la documentación por parte del abogado presente en el operativo, se constató que el establecimiento se encontraba en regla, por lo que no se aplicaron sanciones y pudo continuar con su funcionamiento normal.

Un tercer establecimiento, aunque contaba con la documentación al día, incurrió en una extensión indebida de su actividad económica al permitir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, situación que derivó en la aplicación de una medida correctiva inmediata y el cierre voluntario del local.