Plan éxodo: así están las vías y corredores de salida de Bogotá hoy 31 de diciembre

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

Durante la mañana de hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, se registra alta congestión para salir de la capital del país por la vía Bogota?-Villavicencio, autopista Sur y la avenida Centenario o calle 13.

Inició el plan éxodo o salida masiva de viajeros desde Bogota? hacia municipios de Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Casanare, Boyacá, Santander, Antioquia y otras regiones del país. Durante este miércoles 31 de diciembre se prevé gran afluencia de vehículos en los nueve corredores viales de salida de la capital.

Así están las vías en Bogotá, rutas de TransMilenio y corredores de salida, hoy miércoles 31 de diciembre de 2025

Corte 8:15 a. m.

Alta cogestión en:

Vía Bogota?-Villavicencio y avenida Boyacá en Usme.

Avenida calle 80.

Autopista Sur.

Bogota?-Soacha: Autopista Sur desde La Sevillana en avenida Boyacá hasta la ‘Y’ de Sibaté en Soacha.

Tránsito con normalidad en:

Carrera Séptima desde la calle 183 hasta la calle 245 en sentido sur a norte.

Vía Suba – Cota.

Vía Bogota?-Choachí.

Vía Bogota?-La Calera.

Autopista Norte.

Avenida Centenario o calle 13.

Bogotá refuerza el plan éxodo para la salida de vehículos

Ante el aumento significativo de desplazamientos por la temporada decembrina, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) refuerza este miércoles el plan éxodo, una estrategia clave de gestión del tráfico para garantizar una movilidad más segura, ordenada y fluida durante una de las fechas con mayor flujo vehicular del año, en el marco del Plan Navidad.

Durante esta jornada, miles de vehículos se movilizarán desde Bogotá hacia diferentes regiones del país para compartir las festividades de Navidad y fin de año. Por ello, la entidad dispuso un robusto operativo de gestión del tráfico, control monitoreo, y acompañamiento en los principales corredores de salida, con el fin de mejorar la circulación y reducir riesgos en vía.

Bogotá contará con un despliegue operativo de 200 unidades en vía, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, encargadas de la gestión del tráfico y la atención oportuna de cualquier novedad en los nueve corredores de ingreso y salida de la ciudad.

Adicionalmente, el plan éxodo contempla: