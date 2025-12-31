Incautada media tonelada de marihuana oculta en un vehículo en la localidad de Kennedy

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ)

Según los reportes de la Policía de Bogotá, en el barrio Providencia se presentó un choque entre dos vehículos y uno de los conductores involucrados al notar la presencia de las autoridades abandonó el lugar y emprendió la huida. De inmediato los uniformados activaron un plan candado, lo que permitió capturar al implicado varias cuadras más adelante.

Durante la verificación del vehículo abandonado, los uniformados encontraron en su interior varias bolsas negras con paquetes envueltos en plástico y cinta. Tras la inspección correspondiente, se estableció que el contenido correspondía a una sustancia vegetal con características similares a la marihuana, con un peso de 560 kilogramos.

La persona capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, la sustancia incautada y el vehículo utilizado para su transporte quedaron a disposición de la autoridad competente. Es de resaltar que el capturado presenta anotaciones judiciales por el mismo delito.

En lo corrido del año 2025, la Policía de Bogotá ha logrado la captura de 33.553 personas por diferentes delitos y la incautación de más de 4,5 toneladas de marihuana, como resultado de las acciones operativas y de control adelantadas en la ciudad.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.