Bogotá sigue embelleciendo espacio público: intervenidos bajo puentes av. Cali con calle 80 y calle 100 con Autonorte

Foto: Alcaldia Mayor de Bogotá – Honower Garzón.

La intervención de columnas y bajopuentes de la ciudad no para, cómo lo solicitó el pasado 16 de diciembre el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a su gabinete, razón por la que en la mañana de este martes 30 de diciembre de 2025, el mandatario acompañó la jornada de limpieza y embellecimiento de los bajo puentes de la avenida Ciudad de Cali con calle 80 y de la calle 100 con autopista Norte.

Durante la intervención del bajo puente de la avenida Ciudad de Cali con calle 80, se recuperó espacio público, se quitó publicidad exterior y aplicó pintura gris en algunas paredes; estas actividades estuvieron a cargo de personal de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, Alcaldía Local de Engativá y la Policía de Bogotá.

“Hoy seguimos con las intervenciones en espacio público en este fin de año y arrancamos la jornada desde el puente de la Cali con 80, estaremos todo el día recorriendo la ciudad acompañando a las entidades en estas jornadas”, aseguró el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Otro de lugar intervenido fue el bajopuente de la Calle 100 con autopista Norte, donde convergen las localidades de Usaquén, Barrios Unidos y Suba; en este sector de la ciudad los equipos del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP), Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Alcaldía Local de Suba limpiaron las columnas del puente vehicular.

En la zona también se realizó una intervención de urbanismo táctico en el costado occidental del puente, porque en el oriental se están realizando trabajos de obra. Además, con el equipo de voluntarios de TransMilenio se hizo limpieza integral de la zona aledaña a la estación de la Calle 100.

Finalmente, el alcalde Carlos Fernando Galán inspeccionó la intervención que se está realizando en las columnas de los bajopuentes de la intersección de la avenida NQS con calle 92 y autopista Norte, donde el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) está pintando 30 columnas con murales, mientras que en las otras 17 hace columnas verdes.

Asimismo, se está realizando reposición de la malla vial en varios sectores de estos bajopuentes incluyendo la oreja del puente que conecta la autopista Norte con la avenida NQS y la carrera Novena.

“En la intervención que está liderando el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la intersección de la avenida NQS con autopista Norte y calle 92 estamos interviniendo las vías, tapando los huecos, mejorando la zona y pintando las columnas; la iluminación del bajopuente se va a cambiar y terminaremos en enero”, detalló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Limpieza y recuperación del canal Los Ángeles en la localidad de Engativá

Las actividades de embellecimiento de la ciudad, que se vienen realizando desde mediados del mes de diciembre y se prolongarán a enero de 2026, también incluyen jornadas de limpieza de canales.

Precisamente, en horas de la mañana integrantes de la Secretaría de Integración Social, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, Alcaldía Local de Engativá y la Policía de Bogotá realizaron actividades de recuperación del canal Los Ángeles ubicado en la calle 66A, desde la avenida Ciudad de Cali hasta la carrera 93.

Además, se realizaron acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a las bodegas de reciclaje de este sector de la localidad de Engativá.