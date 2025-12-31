Competencias internacionales destacadas del Equipo Bogotá en 2025

Foto: IDRD.

Este 2025, las y los deportistas consolidaron su liderazgo deportivo con una presencia histórica en cinco grandes eventos internacionales. Los atletas bogotanos aportaron el 25 % del medallero nacional y en 2025 alcanzaron 2.718 medallas en competencias olímpicas y paralímpicas.

Te compartimos algunas de las victorias que marcaron la historia del deporte capitalino en este 2025