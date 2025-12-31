    • Bogotá Deportes

    Competencias internacionales destacadas del Equipo Bogotá en 2025

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra deportistas del Equipo BogotáFoto: IDRD.

    Este 2025, las y los deportistas consolidaron su liderazgo deportivo con una presencia histórica en cinco grandes eventos internacionales. Los atletas bogotanos aportaron el 25 % del medallero nacional y en 2025 alcanzaron 2.718 medallas en competencias olímpicas y paralímpicas.

    Te compartimos algunas de las victorias que marcaron la historia del deporte capitalino en este 2025

    • Los atletas del #EquipoBogotá aportaron 14 medallas de las 21 que consiguió la delegación colombiana en los Juegos Mundiales, es decir, el 53.3 % de las preseas.
    • Colombia alcanzó un total de 115 medallas en los Juegos Panamericanos Junior. El #EquipoBogotá aportó 34 (39.1 %) con 11 de oro.
    • 24 preseas ganaron los deportistas del #EquipoBogotá en los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se disputaron en Chile. La delegación nacional obtuvo un total de 116 medallas y finalizó en el segundo puesto.
    • El #EquipoBogotá tuvo 66 representantes con la delegación colombiana en los Juegos Bolivarianos. De ellos, 64 se subieron al podio por una medalla. El 96.9% de los representantes de la capital ganaron, al menos, una medalla.
    • Medalla de oro histórica para Bogota en los Juegos Sordolímpicos. Daniela Colmenares se convirtió en la primera medallista de uno de los tres eventos multideportivos grandes del mundo.

     

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte