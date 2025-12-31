Competencias internacionales destacadas del Equipo Bogotá en 2025

Foto: IDRD.
Este 2025, las y los deportistas consolidaron su liderazgo deportivo con una presencia histórica en cinco grandes eventos internacionales. Los atletas bogotanos aportaron el 25 % del medallero nacional y en 2025 alcanzaron 2.718 medallas en competencias olímpicas y paralímpicas.
Te compartimos algunas de las victorias que marcaron la historia del deporte capitalino en este 2025
- Los atletas del #EquipoBogotá aportaron 14 medallas de las 21 que consiguió la delegación colombiana en los Juegos Mundiales, es decir, el 53.3 % de las preseas.
- Colombia alcanzó un total de 115 medallas en los Juegos Panamericanos Junior. El #EquipoBogotá aportó 34 (39.1 %) con 11 de oro.
- 24 preseas ganaron los deportistas del #EquipoBogotá en los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se disputaron en Chile. La delegación nacional obtuvo un total de 116 medallas y finalizó en el segundo puesto.
- El #EquipoBogotá tuvo 66 representantes con la delegación colombiana en los Juegos Bolivarianos. De ellos, 64 se subieron al podio por una medalla. El 96.9% de los representantes de la capital ganaron, al menos, una medalla.
- Medalla de oro histórica para Bogota en los Juegos Sordolímpicos. Daniela Colmenares se convirtió en la primera medallista de uno de los tres eventos multideportivos grandes del mundo.