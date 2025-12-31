Hombre señalado de articular el magnicidio de Miguel Uribe en Bogotá, fue imputado por otro homicidio ocurrido en 2024

Foto: Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos y hechos delictivos a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, señalado de articular y planear el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

Elementos materiales probatorios e investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que, alias ‘Chipi, sería cabecilla de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios, el microtráfico y otras actividades delictivas, habría ordenado el crimen de un hombre el 15 de junio de 2024, como parte de una disputa con otras organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo.

Para este propósito ilícito, al parecer, contactó por vía telefónica a una persona específica y le ofreció 4 millones de pesos para que ejecutara la acción sicarial. Posteriormente, se reunió con ella en un billar para ultimar detalles, darle 2 millones de pesos como anticipo y mostrarle una fotografía.

El día de los hechos, Arteaga Hernández presuntamente ubicó a la víctima en un establecimiento de comercio, citó al atacante muy cerca de ese lugar y le entregó un arma de fuego en un vehículo. Horas después, en la madrugada, el homicidio se perpetró en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación le imputó a alias ‘Chipi’ los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados.

El procesado actualmente permanece privado de la libertad en centro carcelario por el atentado y posterior muerte del senador Miguel Uribe Turbay.

