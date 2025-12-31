    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    -Dólar TRM $ 3,757.08 (vigente 01 y 02 ene 2026)
    -Euro $ 4,429.30
    -Bitcoin US$ 87.883.10

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,09%
    -UVR: $ 397,12
    -Tasa de Usura 25,02%

    -Café US$ 3,67
    -Petróleo Brent US$ 57,95

