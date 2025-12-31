Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles diciembre 31, 2025 -Dólar TRM $ 3,757.08 (vigente 01 y 02 ene 2026) -Euro $ 4,429.30 -Bitcoin US$ 87.883.10 Tasa de Interés -DTF: 9,09% -UVR: $ 397,12 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,67 -Petróleo Brent US$ 57,95 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorPor obras hay cierre por carriles en puente vehicular de avenida Suba con avenida Boyacá Entrada siguienteResultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 31 de diciembre de 2025 en Colombia También podría gustarte Nacional Fiscalía cierra carretera en la Amazonía de los grupos disidentes de las Farc de ‘Gentil Duarte’ Ariel Cabrera jueves marzo 4, 2021 Nacional Aerocivil adopta medidas especiales para mitigar efectos de «operación reglamento» de controladores Ariel Cabrera martes octubre 10, 2017 Nacional ICBF capacita a padres de adolescentes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal Giovanni Alarcón M. jueves marzo 4, 2021 Nacional Estos son los lineamientos para apertura de la vida productiva en municipios No Covid Ariel Cabrera jueves mayo 7, 2020