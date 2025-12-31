Por obras hay cierre por carriles en puente vehicular de avenida Suba con avenida Boyacá

Foto: IDU.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de carriles en el puente vehicular de la avenida Suba con avenida Boyacá, en sentido norte a sur y el cierre de la conexión de la avenida Boyacá hacia la avenida Suba, en sentido norte a sur para adelantar obras de mantenimiento vial en este punto del noroccidente de Bogotá.

Los cierres obedecen a obras y actividades de mantenimiento periódico y rehabilitación, en cumplimiento del contrato IDU-1776-2021. De acuerdo con el cronograma presentado por el contratista, estas actividades iniciaron el 26 de diciembre de 2025 y finalizarán el 1 de febrero de 2026, con horario de cierre las 24 horas del día.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares

Las personas que transitan por la avenida Suba en sentido norte – sur, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado sobre el puente (Mapa 1).

Quienes se desplazan en sentido norte a sur por la avenida Boyacá y toman la avenida Suba hacia el sur; deberán continuar por la avenida Boyacá al sur y avenida calle 127 al oriente por donde se empalmarán nuevamente con la avenida Suba al sur (Mapa 2).

Las personas que se movilizan en sentido occidente – oriente por la avenida Suba, pueden tomar la avenida Ciudad de Cali al sur (Mapa 3 – línea azul).

Los usuarios que transitan occidente – oriente por la avenida Suba, pueden tomar la carrera 91 al sur y avenida calle 127 al oriente (Mapa 3- línea verde).

Quienes van en sentido norte – sur por la avenida Suba, pueden continuar por la avenida Boyacá al sur y avenida calle 127 al oriente (Mapa 3 – línea morada).

Las personas que transitan en sentido norte – sur por la avenida Boyacá y toman la avenida Suba al sur, pueden tomar la avenida calle 134 al oriente, avenida carrera 58 al sur y avenida calle 127 al occidente por donde se empalmarán nuevamente con la avenida Suba al sur (Mapa 3 – línea roja).

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los ciclistas y peatones que transitan en sentido norte – sur por la avenida Suba con avenida Boyacá, deberán continuar por la conectante de la avenida Suba al occidente, avenida Boyacá al sur, cruzar el puente peatonal de la avenida Boyacá por calle 128B, avenida Boyacá al norte y avenida Suba al sur por donde se empalmarán nuevamente con su recorrido habitual (Mapa 4).