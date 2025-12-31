Perú: Choque de trenes rumbo a Machu Picchu deja un muerto y más de 30 heridos

–(Fotos captura de video – red social). Dos trenes colisionaron frontalmente en la vía de ferrocarril que traslada turistas a la ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú, lo que causó daños en las locomotoras de ambos convoyes.

La colisión se produjo este martes a las 13:20 horas locales a la altura del kilómetro 80 de la vía, a su paso por el sector de Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, en la sureña región andina de Cusco, según señaló la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía.

Las primeras imágenes muestran que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos y, al menos una de las dos unidades siniestradas transportaba turistas, que planeaban visitar la ciudad inca de Machu Picchu.

? #LOÚLTIMO | Choque frontal de los trenes pertenencientes a las empresas de Inca Rail y Peru Rail en ruta a Machu Picchu. Se registran varios heridos. https://t.co/lC4Vt8ePJY pic.twitter.com/TIO46f84WQ — Roger García (@RogerAderly) December 30, 2025

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que envió al lugar de los hechos un total de doce ambulancias para brindar soporte especializado a heridos, sin determinar aún el número de afectados.

Más tarde, la Policía informó que una persona murió y al menos treinta resultaron heridas.

La información policial fue difundida por la agencia oficial Andina, que señaló que el fallecido ha sido identificado como Roberto Cárdenas Loay, quien según medios locales era el maquinista de uno de los trenes accidentados.

Según los reportes oficiales, las personas lesionadas están siendo evacuadas a clínicas y hospitales cercanos y la PNP ha dispuesto el envío de unidades especializadas las investigaciones del caso. (Información DW).