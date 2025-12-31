    • Internacional

    EE.UU. difunde video de «toma» de un petrolero en zona del Comando Sur y fotos sobre el despliegue militar en el Caribe

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Comando Sur de EE.UU. divulgó este martes un video de la reciente incautación de un buque petrolero. A través de su cuenta de X, el organismo militar reiteró que continuará proporcionado apoyo en alta mar a las operaciones de los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia. En las últimas semanas, Washington ha confiscado al menos dos tanqueros, acciones que han sido tildadas por el régimen de Nicolás Maduro de «robo» y «piratería».

    TRADUCCIÓN: En dirección a @SecWar Pete Hegseth (Secretario de Guerra de los Estados Unidos), #SOUTHCOM (Comando Sur) está dispuesto a proporcionar capacidades marítimas especializadas en apoyo de @DHSgov (Seguridad Nacional) y @ElDepartamento de Justicia operaciones en alta mar.

    ———-
    Previamente, el Comando Sur señaló que las operaciones del ejército estadounidense en las áreas bajo su responsabilidad son parte de un esfuerzo nacional para proteger la patria combatiendo a los cárteles en el hemisferio occidental. Acciones precisas como las Operaciones de Interdicción Marítima se llevan a cabo en conjunto con otros Estados Unidos, puntualizó y sobre las mismas compartió estas fotografías en su cuenta en X:


    TRADUCCIÓN: PREPÁRESE PARA SER ABORDADO. Esta mañana @USCG en coordinación con la @DeptofWar ejecutó una operación relámpago para apoderarse del Motor Tanker Centuries, sospechoso de transportar petróleo sujeto a sanciones estadounidenses. El puño de hierro de las fuerzas del orden federales y militares conjuntas de Estados Unidos gobierna las olas.

    ————————-

    TRADUCCIÓN: Los marineros permanecen desplegados en el Caribe, manteniendo una vigilancia constante para proteger la patria día y noche.
    —————————–

    TRADUCCIÓN: Superioridad aérea: Con un poder aéreo inigualable, el ejército estadounidense está listo para defender la patria en nombre del pueblo estadounidense. Nuestras fuerzas aéreas en el #SOUTHCOM La zona está preparada para contrarrestar el narcoterrorismo, garantizando la seguridad tanto de nuestra patria como de la región.

    Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en apoyo de #OpSouthernSpear, @deptofwar-operaciones dirigidas, y @POET’ prioridades para desmantelar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria.

    ——–

    TRADUCCIÓN: Letal, preciso y listo:
    Ver EE.UU. Av-8B Harrier II del Cuerpo de Marines (Unidad Expedicionaria de Marines) con el @22nd_MEU realizar operaciones frente al buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) en el Caribe. El @DeptofWar
    está dispuesto a contrarrestar las amenazas de cualquier organización transnacional e internacional #SOUTHCOM área de responsabilidad en apoyo de #OpSouthernSpear, operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra, y @POET’ (Presidente Donald Trump) con la prioridad de desmantelar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria.

    —————————————–

    TRADUCCIÓN:
    Fuerzas de Operaciones Especiales con EE.UU. El Comando de Operaciones Especiales ensaya incursiones marítimas desde Estados Unidos. Helicóptero HH-60 de la Guardia Costera sobre el Caribe, 28 de diciembre, en apoyo a #OpSouthernSpear. La defensa de la nación depende de que haya combatientes en las cercanías de#SOUTHCOM área de responsabilidad en apoyo de la Operación LANZA DEL SUR, @DeptofWar -operaciones dirigidas, y @POET ‘ prioridades para desmantelar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria.

