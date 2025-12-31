EE.UU. difunde video de «toma» de un petrolero en zona del Comando Sur y fotos sobre el despliegue militar en el Caribe
–El Comando Sur de EE.UU. divulgó este martes un video de la reciente incautación de un buque petrolero. A través de su cuenta de X, el organismo militar reiteró que continuará proporcionado apoyo en alta mar a las operaciones de los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia. En las últimas semanas, Washington ha confiscado al menos dos tanqueros, acciones que han sido tildadas por el régimen de Nicolás Maduro de «robo» y «piratería».
At the direction of @SecWar Pete Hegseth, #SOUTHCOM stands ready to provide specialized maritime capabilities in support of @DHSgov and @TheJusticeDept operations on the high seas.#OpSouthernSpear #DHS #DoJ #DoW #USMC #USCG @DeptofWar @USMC @USCG pic.twitter.com/iq1LWuXIiR
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 30, 2025
TRADUCCIÓN: En dirección a @SecWar Pete Hegseth (Secretario de Guerra de los Estados Unidos), #SOUTHCOM (Comando Sur) está dispuesto a proporcionar capacidades marítimas especializadas en apoyo de @DHSgov (Seguridad Nacional) y @ElDepartamento de Justicia operaciones en alta mar.
———-
Previamente, el Comando Sur señaló que las operaciones del ejército estadounidense en las áreas bajo su responsabilidad son parte de un esfuerzo nacional para proteger la patria combatiendo a los cárteles en el hemisferio occidental. Acciones precisas como las Operaciones de Interdicción Marítima se llevan a cabo en conjunto con otros Estados Unidos, puntualizó y sobre las mismas compartió estas fotografías en su cuenta en X:
PREPARE TO BE BOARDED.
This morning @USCG in coordination with the @DeptofWar executed a lightning strike operation to seize the Motor Tanker Centuries, which is suspected of carrying oil subject to U.S. sanctions.
The iron fist of America’s joint military and federal law… pic.twitter.com/lcUVauqg2M
— Homeland Security (@DHSgov) December 20, 2025
TRADUCCIÓN: PREPÁRESE PARA SER ABORDADO. Esta mañana @USCG en coordinación con la @DeptofWar ejecutó una operación relámpago para apoderarse del Motor Tanker Centuries, sospechoso de transportar petróleo sujeto a sanciones estadounidenses. El puño de hierro de las fuerzas del orden federales y militares conjuntas de Estados Unidos gobierna las olas.
————————-
.@USNavy sailors remain forward?deployed in the Caribbean, sustaining nonstop vigilance to protect the homeland day and night. pic.twitter.com/Hj71grZDFf
— Department of War ?? (@DeptofWar) December 29, 2025
TRADUCCIÓN: Los marineros permanecen desplegados en el Caribe, manteniendo una vigilancia constante para proteger la patria día y noche.
—————————–
Air superiority:
With unmatched airpower, the U.S. military stands ready to defend the homeland on behalf of the American people. Our aerial forces in the #SOUTHCOM area are poised to counter narco-terrorism, ensuring the safety and security of both our homeland and the region.… pic.twitter.com/RIWCPYndVd
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025
TRADUCCIÓN: Superioridad aérea: Con un poder aéreo inigualable, el ejército estadounidense está listo para defender la patria en nombre del pueblo estadounidense. Nuestras fuerzas aéreas en el #SOUTHCOM La zona está preparada para contrarrestar el narcoterrorismo, garantizando la seguridad tanto de nuestra patria como de la región.
Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en apoyo de #OpSouthernSpear, @deptofwar-operaciones dirigidas, y @POET’ prioridades para desmantelar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria.
——–
Lethal, precise and ready:
Watch U.S. Marine Corps AV-8B Harrier IIs with the @22nd_MEU conduct operations off the Wasp-class amphibious assault ship USS Iwo Jima (LHD 7) in the Caribbean. The @DeptofWar stands ready to counter threats from any transnational and international… pic.twitter.com/Hmfltu0U00
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025
TRADUCCIÓN: Letal, preciso y listo:
Ver EE.UU. Av-8B Harrier II del Cuerpo de Marines (Unidad Expedicionaria de Marines) con el @22nd_MEU realizar operaciones frente al buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) en el Caribe. El @DeptofWar
está dispuesto a contrarrestar las amenazas de cualquier organización transnacional e internacional #SOUTHCOM área de responsabilidad en apoyo de #OpSouthernSpear, operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra, y @POET’ (Presidente Donald Trump) con la prioridad de desmantelar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria.
—————————————–
#Readiness:
Special Operations Forces with U.S. Special Operations Command rehearse maritime raids from a U.S. Coast Guard HH-60 helicopter over the Caribbean, Dec. 28, in support of #OpSouthernSpear. The defense of the nation relies on warfighters being in the vicinity of… pic.twitter.com/QrX2MaY6CN
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025
TRADUCCIÓN:
Fuerzas de Operaciones Especiales con EE.UU. El Comando de Operaciones Especiales ensaya incursiones marítimas desde Estados Unidos. Helicóptero HH-60 de la Guardia Costera sobre el Caribe, 28 de diciembre, en apoyo a #OpSouthernSpear. La defensa de la nación depende de que haya combatientes en las cercanías de#SOUTHCOM área de responsabilidad en apoyo de la Operación LANZA DEL SUR, @DeptofWar -operaciones dirigidas, y @POET ‘ prioridades para desmantelar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria.