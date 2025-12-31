Red CADE tendrá horarios especiales de atención para el cierre de 2025

Foto: Secretaría de Planeación

Los CADE y SuperCADE en Bogotá contarán con horarios especiales de atención para facilitar que la ciudadanía realice sus trámites y, al mismo tiempo, permitir que los servidores públicos compartan estas fechas con sus familias.

El día 31 de diciembre de 2025, los puntos de atención prestarán servicio en jornada continua de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. La atención habitual se retomará a partir del 2 de enero de 2026.

Es importante tener en cuenta que los días 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026 únicamente se prestará el servicio de información territorial del POT y Estratificación en el SuperCADE CAD, donde funciona la Secretaría Distrital de Planeación.

Horarios clave

· 31 de diciembre de 2025: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

· 26 de diciembre de 2025: atención habitual.

· 2 de enero de 2026: atención habitual.

La Administración distrital invita a la ciudadanía a aprovechar estos horarios especiales y a realizar sus trámites y servicios de manera virtual, a través de los canales digitales dispuestos por el Distrito, evitando desplazamientos innecesarios.

Antes de asistir a un punto de atención, se recomienda consultar la información actualizada en www.bogota.gov.co y en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Bogotá, donde se informará cualquier cambio de último momento.

Igualmente, te invitamos a consultar los puntos de atención de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en la Red CADE en nuestra página web www.sdp.gov.co, o ingresando directamente a este enlace: https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-institucional.