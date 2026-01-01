Ya se encuentra en Colombia el cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto. Alcaldía Mayor de Bogotá

Ya arribó a Colombia, el cuarto tren de la Línea 1 del Metro, así lo confirmó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El cuarto tren fue desembarcado en el Puerto de Cartagena este martes 30 de diciembre de 2025 y en los próximos días iniciará su traslado a la capital del país.

Una vez los vagones de este cuarto tren ingresen al Patio Taller de Bosa, al suroccidente de Bogotá, un equipo de expertos del concesionario Metro Línea 1 y de la interventoría realizan el alistamiento de los seis vagones. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo.

«Otra buena noticia antes de que se acabe el año: llegó a Colombia el cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá. En los próximos días, el tren empezará el recorrido por tierra hasta Bogotá, a donde llegará en el curso de enero. Los 30 trenes de la Línea 1 deberán estar en nuestra ciudad en octubre de 2026. ¡Bogotá avanza!», expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Primeras pruebas dinámicas de los trenes de la Línea 1 del Metro

El pasado viernes 26 de diciembre de 2025, el tren número uno de la Línea 1 del Metro de Bogotá, hizo las primeras pruebas dinámicas sobre la vía de prueba de 905 metros ubicada en el Patio Taller de Bosa. Este avance permite evaluar el comportamiento real del primer tren del sistema y representa un hito decisivo en el camino hacia la operación comercial prevista para el primer trimestre de 2028.

Durante este proceso, el tren fue energizado mediante el sistema Stinger y posteriormente se activó la vía de prueba, lo que permitió su desplazamiento inicial. Este procedimiento da paso a una etapa clave de verificación del arranque, frenado, sistemas de seguridad, operación en plataforma y apertura de puertas.

¿Qué se evalúa en las pruebas?

Las pruebas dinámicas incluyen ensayos de aceleración y frenado, consumo de energía, niveles de ruido, tracción, sistemas de información al pasajero, detección de fallas, seguridad y operatividad del tren.

Paralelamente, se realizan pruebas estáticas en la vía de lavado intensivo, donde se revisan baterías, puertas, sistemas de comunicación, ventilación, iluminación, frenos, tracción, bocinas, alarmas y demás componentes críticos.

Una vez validadas por la interventoría, los resultados se consignan en los protocolos que permitirán avanzar a las pruebas en viaducto.

Aunque los trenes son 100 % automáticos, en esta fase inicial son operados manualmente para integrarlos con el sistema de señalización del Patio Taller, requisito indispensable para su certificación.