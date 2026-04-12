Haga deporte al aire libre y suba por el Sendero de Monserrate en Bogotá este domingo 12 de abril

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a subir los 1.605 escalones del sendero de Monserrate este domingo 12 de abril de 2026. ¡Conoce aquí los horarios y recomendaciones!

Monserrate es uno de los destinos más visitados en Bogotá y su cuidado depende de todas las personas que lo visitan. Con estos espacios el IDRD promueve el deporte, la recreación y la actividad física al aire libre.

Recomendaciones que debes tener en cuenta para ir al Sendero de Monserrate

No consumas comida durante el ascenso. Usa ropa cómoda y calzado adecuado. Utiliza bloqueador solar. Hidrátate durante el recorrido, manteniendo la distancia. Sigue las instrucciones de las autoridades y del personal del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Permanece a la derecha para ascender y descender. En caso de aglomeración, conserva la calma y no salgas por caminos o senderos no autorizados. Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Recuerda que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos, ya que el sendero no cuenta con infraestructura de acueducto y alcantarillado para prestar el servicio.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no aconseja realizar el ascenso a las siguiente personas:

Mujeres embarazadas. Personas con antecedentes de enfermedades cardíacas. Personas con diagnósticos de hipertensión, hipotensión o glicemia. Personas con asma, enfermedades respiratorias crónicas o dependencia de oxígeno. Personas con movilidad reducida. No asistir bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

No te pierdas visitar el sendero en su horario habitual de 5:00 a. m. a la 1:00 p. m. a excepción de los martes, días en los que está cerrado por mantenimiento. Ten en cuenta el horario del sendero para que puedas disfrutar de su paisaje.

Si deseas conocer los horarios de la basílica, eucaristías, teleférico y funicular ingresa a este enlace.