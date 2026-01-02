Armada Colombiana incauta cuatro toneladas de cocaína «sin un solo muerto» en el Caribe

–En una operación conjunta de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea fue interceptada en el Caribe colombiano una lancha rápida, tipo go-fast, que transportaba cuatro toneladas de cocaína con destino a Centro América en ruta hacia los Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro destacó la acción de la fuerza pública, advirtiendo que se cumplió «sin un solo muerto», en nuevo y claro mensaje a EE.UU.

Aquí iban 10 millones de dosis de cocaína a los países consumidores. Cuatro toneladas de cocaína que la fuerza naval y aérea incautaron sin un solo muerto, cerca a Cartagena. pic.twitter.com/TwBooJsRRo — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2026

El Ministerio de Defensa señaló que gracias a las continuas labores de control y vigilancia, de la Armada y la Fuerza Aerea se detectó la motonave que navegaba de forma sospechosa y a alta velocidad e inmediatamente se produjo la acción de interdicción.

La lancha contenía 161 bultos que contenían 4.015 kg del estupefaciente. A bordo, viajaban cinco sujetos, cuatro colombianos y un hondureño, los cuales fueron capturados en flagrancia.

El cargamento, del cual podrían extraerse alrededor de 10 millones de dosis, tendría un costo aproximado de 192 millones de dólares en el mercado ilegal.

El comando de la Armada destacó que durante 2025 en desarrollo de operaciones sostenidas fueron incautadas más de 575 toneladas de clorhidrato de cocaína, 95 toneladas de marihuana y ocho toneladas de pasta base de coca, para un total superior a 678 toneladas de estupefacientes fuera de circulación.

Asimismo, se destruyeron más de 845 laboratorios, se incautaron 1,8 millones de kilogramos de insumos sólidos y 1,4 millones de galones de insumos líquidos, se interdictaron 19 semisumergibles, se inmovilizaron más de 180 medios de transporte y se aprehendieron 495 personas, afectando de manera directa la cadena logística del narcotráfico.