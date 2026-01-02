Procuraduría le pone la lupa a Convocatoria de MinCiencias sobre infraestructura para inteligencia artificial

–La Procuraduría General de la Nación reportó que en ejercicio de su función constitucional y legal de vigilancia preventiva de la función pública, adelanta un seguimiento permanente a la Convocatoria No. 46 de 2025 “Colombia Inteligente: Infraestructura para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial”, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En desarrollo de estas actuaciones, el pasado 19 de diciembre de 2025 el Ministerio Público emitió un Exhorto preventivo, mediante el cual formuló observaciones orientadas al fortalecimiento de las garantías procedimentales, la observancia de los principios de legalidad, transparencia, planeación y debido proceso, así como a la adecuada gestión de los recursos públicos asociados a la convocatoria.

Posteriormente, y como parte del seguimiento a dicho Exhorto, en la fecha la Procuraduría remitió un oficio de requerimiento y seguimiento, con el fin de conocer el estado actual de las medidas adoptadas por la entidad, verificar la atención a las observaciones formuladas y contar con información actualizada que permita continuar el análisis preventivo del proceso.

Estas actuaciones se han desarrollado con un enfoque estrictamente preventivo, orientado a la identificación temprana de riesgos y a la promoción de correctivos oportunos, sin coadministrar ni interferir en las decisiones propias de la administración, y sin prejuzgar sobre eventuales responsabilidades.

Una vez se reciba y consolide la información solicitada tanto en el Exhorto como en el oficio de seguimiento, la Procuraduría realizará el análisis integral correspondiente, a partir del cual se determinarán las acciones preventivas a que haya lugar, en estricto respeto de la autonomía administrativa y de las competencias legales de las entidades involucradas.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso con la defensa del orden jurídico, la transparencia en la gestión pública y el adecuado uso de los recursos destinados al desarrollo científico y tecnológico del país, y continuará informando a la ciudadanía sobre el avance de sus actuaciones preventivas.