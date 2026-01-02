    • Judicial Nacional

    Fiscalía desmantela fábrica de dólares en Boyacá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con agencias de Estados Unidos y con apoyo de unidades del Gaula Militar y de la Policía Nacional, identificó y ubicó en una finca de Berbeo, Boyacá, una sofisticada fabrica de dólares en gran escala.

    En diligencia de registro y allanamiento realizada en el inmueble, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron máquinas y planchas litográficas, impresoras, cortadoras, contadoras, octavos de papel con impresiones a dos caras de billetes para cortar, tintas y sellos de seguridad.

    Adicionalmente, se incautaron 1’123.000 dólares falsos terminados, que estaban listos para ser comercializados; y se capturó a José Jerónimo Ballesteros Ibáñez, la persona que estaría a cargo del lugar y la producción ilegal.


    Los elementos materiales probatorios indican que el centro de falsificación estaría al servicio de una red trasnacional que habría desarrollado un sistema de impresión que permitía obtener billetes de 20 y 50 dólares, los cuales eran vendidos y distribuidos a diferentes ciudades de Colombia, Estados Unidos y otros países de la región.

    Una fiscal de Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó al hombre detenido ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada; y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.

    El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

