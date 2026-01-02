Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos de carga en enero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce cómo opera el pico y placa en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ para vehículos de carga del 1 al 31 de enero de 2026. Revisa el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para este tipo de vehículos. ¡Aquí todos los detalles!

La medida pico y placa en Bogotá para vehículos de carga, mayores a 20 años de antigüedad, rige los días sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., según la placa de los vehículos. La restricción no aplica los domingos y festivos.

Para el mes de enero de 2026, la distribución de las placas es la siguiente