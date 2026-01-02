Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos de carga en enero de 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Conoce cómo opera el pico y placa en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ para vehículos de carga del 1 al 31 de enero de 2026. Revisa el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para este tipo de vehículos. ¡Aquí todos los detalles!
La medida pico y placa en Bogotá para vehículos de carga, mayores a 20 años de antigüedad, rige los días sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., según la placa de los vehículos. La restricción no aplica los domingos y festivos.
Para el mes de enero de 2026, la distribución de las placas es la siguiente
- Sábado 3 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
- Sábado 10 de enero: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
- Sábado 17 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
- Sábado 24 de enero: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
- Sábado 31 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.