    Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos de carga en enero de 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un vehículo de carga en una vía de BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Conoce cómo opera el pico y placa en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ para vehículos de carga del 1 al 31 de enero de 2026. Revisa el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para este tipo de vehículos. ¡Aquí todos los detalles!

    La medida pico y placa en Bogotá para vehículos de carga, mayores a 20 años de antigüedad, rige los días sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., según la placa de los vehículos. La restricción no aplica los domingos y festivos.

    Para el mes de enero de 2026, la distribución de las placas es la siguiente

    • Sábado 3 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
    • Sábado 10 de enero: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  0, 2, 4, 6 y 8.
    • Sábado 17 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
    • Sábado 24 de enero: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  0, 2, 4, 6 y 8.
    • Sábado 31 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

