La CAR solicitó activar planes de contingencia en Cundinamarca por riesgo de incendios forestales

Foto: CAR

Teniendo en cuenta los más recientes reportes climáticos del IDEAM y sus pronósticos de temporada seca para la entrada del 2026, el director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros hizo un llamado a las autoridades municipales de su jurisdicción, para que activen los planes de contingencia que garanticen una adecuada gestión del riesgo de desastres.

En comunicación enviada a cada uno de los mandatarios de los 98 municipios de Cundinamarca, 6 de Boyacá y la zona rural del Distrito Capital, Ballesteros recomendó que tanto los comités municipales de gestión del riesgo de desastres, como los cuerpos de socorro y las empresas públicas y privadas, permanezcan vigilantes ante las diferentes situaciones derivadas de la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas que se viene registrando en los últimos días.

“Desde la Corporación estamos prestos a asesorar y acompañar a las autoridades para hacer frente a las contingencias asociadas a la primera temporada seca de 2026, ofreciendo información oportuna para la toma de decisiones y poniendo a disposición nuestra capacidad y conocimiento técnico”, afirmó el Director General de la CAR.

El funcionario agregó que, desde su ámbito de competencias, la CAR Cundinamarca acompaña a los mandatarios municipales en los consejos, juntas, comités y demás órganos de coordinación con el fin de generar las dinámicas preventivas necesarias para enfrentar esta nueva temporada seca que se viene pronosticando por parte del IDEAM.

Cabe recordar que entre los efectos generados por el fenómeno que se avecina, se pueden señalar la disminución de lluvias, el aumento de las temperaturas, el incremento de la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales y la reducción de la oferta hídrica.

Por ello, la CAR insta a los alcaldes y a sus cuerpos de atención de emergencias a estar atentos y examinar en detalle su capacidad para enfrentar contingencias. Estas son algunas de las recomendaciones:

Ocurrencia de incendios forestales:

Controlar actividades humanas que puedan dar origen como fogatas, paseos, caminatas.

Limitar el uso del fuego y las quemas durante la temporada seca.

Disponer de mapas de amenaza actualizados para la toma de decisiones.

Revisar las capacidades municipales para enfrentar esta temporada con el propósito de solicitar y obtener apoyo externo en caso de requerirlo

Fortalecer la capacidad instalada de sus equipos de bomberos y/o Defensa Civil Colombiana.

Tiempo seco y desabastecimiento de agua