    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 2 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    ––Los siguientes son los resultados de las loterías Santander, Medellí y Risaralda, y chances que jugaron este viernes 2 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3002 – La 5ta 6 – Tarde 8627 – La 5ta 4

    Culona
    Día 6787 – Noche

    Astro Sol
    8567 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    8070 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 0154 – La 5ta 7

    Chontico
    Día 9336 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 0889 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 7544 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 862 – Noche

    Play Four
    Día 5559 – Noche

    Samán
    Día 4238

    Caribeña
    Día 8863 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 5604 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 9420 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 0150 – La 5ta 2 – Tarde 9455 – La 5ta 8

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte