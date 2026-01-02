Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

De lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., rige el pico y placa para taxis en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, teniendo en cuenta el último número de placa ¡Conoce el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para enero de 2026!

Es importante señalar que la restricción para taxis no aplica los domingos ni festivos en Bogotá.

Así opera el pico y placa para taxis durante enero de 2026 en Bogotá

1 al 4 de enero

Jueves festivo 1 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Viernes 2 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 3 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 4 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 5 al 11 de enero

Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 10 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 12 al 18 de enero

Lunes festivo 12 de enero: no aplica la medida de pico y placa para taxis.

Martes 13 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Miércoles 14 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 17 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 18 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 19 al 25 de enero

Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 y 8.

Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 23 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 24 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Domingo 25 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 26 al 31 de enero

Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 30 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Sábado 31 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.