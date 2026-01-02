Equipo del distrito tomó acciones preventivas a favor de niños de La Rioja y fue agredido

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Consejeri?a de Paz, Vi?ctimas y Reconciliacio?n de Bogota? informan a la ciudadani?a sobre las acciones adelantadas para la prevencio?n de vulneraciones o violaciones a los derechos de la comunidad Embera que se han realizado en las UPI La Rioja y La Florida, en el marco de las festividades de fin de an?o.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), estrategia 24/7 de monitoreo y prevencio?n de riesgos, se activaron alertas tempranas ante el alto grado de alicoramiento identificado, el cual ha incrementado de manera significativa los riesgos para la nin?ez, la convivencia comunitaria y la integridad de los equipos institucionales. La Administración distrital rechaza contundentemente los comportamientos contrarios a la convivencia registrados durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

En el marco de las celebraciones del 31 de diciembre, en el albergue temporal UPI La Rioja, se llevo? a cabo el traslado de 51 nin?os, nin?as y adolescentes Embera? a Centros Amar. Esto con el fin de salvaguardar la integridad de la nin?ez, brinda?ndoles alimentacio?n, actividades lu?dico pedago?gicas, y conformando espacios seguros para el descanso y alejados de posibles contextos de consumo problema?tico de sustancias psicoactivas y de violencia.

No obstante, en horas de la noche del 31 de diciembre, y en la madrugada del 1 de enero, en la UPI La Rioja, se presentaron agresiones contra los equipos presentes, poniendo en riesgo la integridad de los equipos distritales, dispuestos en el punto para su proteccio?n. Estos eventos se suman a los otros casos de agresiones a funcionarios que han sido denunciados previamente por la institucionalidad. Nos solidarizamos con los funcionarios de los equipos de convivencia de la Secretari?a Distrital de Salud, y los gestores de dia?logo social de la Secretari?a Distrital de Gobierno quienes, en el marco de sus labores, han sido agredidos por comunidad en estado de alicoramiento.

La Administracio?n Distrital rechaza, adema?s de dichas agresiones, el uso de nin?os, nin?as y adolescentes para el transporte e ingreso de bebidas alcoho?licas o de otro tipo de sustancias psicoactivas. Tambie?n, el ingreso de elementos peligrosos a la UPI La Rioja –como pipetas de gas– que constituyen una alerta para la comunidad asentada alli?, por el deterioro de la infraestructura, hecho por el cual Bogota? ha insistido en la necesidad de desalojar el predio.

Finalmente, se rechazan los posibles casos de violencia intrafamiliar y basada en ge?nero que han tenido lugar en las UPI: En 2025, se han identificado y denunciado 42 casos de violencia basada en ge?nero en las UPI La Rioja y La Florida.

Se hace un firme llamado a la comunidad Embera para adelantar sus celebraciones en paz evitando rin?as, violencia intrafamiliar, manipulacio?n de po?lvora, consumo de alcohol, descuido de menores y cualquier tipo de actividad que ponga en riesgo a los nin?os, nin?as y adolescente Embera.

Se debe tener presente lo dispuesto por el arti?culo 44 de la Constitucio?n Poli?tica de Colombia, mediante el cual se establecen los derechos fundamentales de los nin?os la vida, la integridad fi?sica, la salud y la seguridad. Desde la entidad hacemos un llamado enfa?tico a la poblacio?n embera para asumir su responsabilidad de garantizar la proteccio?n y bienestar de los nin?os, nin?as y adolescentes de la comunidad permitiendo el seguimiento en salud respectivo cuando se evidencien signos de alerta y tomando acciones preventivas conjuntas para salvaguardar la integridad de los nin?os.