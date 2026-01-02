Así rige el pico y placa para el servicio de transporte especial en enero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa para vehículos de servicio de transporte especial, que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin incluir conductor) del 1 al 31 de enero en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Aquí encuentras el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

La medida para vehículos de servicio de transporte especial funciona de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos no aplica la restricción.

Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante enero de 2026

1 al 4 de enero

Jueves festivo 1 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Viernes 2 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 3 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 4 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 5 al 11 de enero

Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 10 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 12 al 18 de enero

Lunes festivo 12 de enero: no aplica la medida de pico y placa para este tipo de vehículos.

Martes 13 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Miércoles 14 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7y 8.

Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 17 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 18 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 19 al 25 de enero

Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 23 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 24 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Domingo 25 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 26 al 31 de enero

Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 30 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Sábado 31 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8,