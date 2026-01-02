Petro ofrece $52 millones a cada propietario de taxi a gasolina, diesel o gas que lo cambie a eléctrico

–El presidente Gustavo Petro anunció este viernes en su cuenta en X que entregará 52 millones de pesos a cada propietario de taxi a gasolina, diesel o gas que lo cambie a eléctrico.

El primer mandatario recordó que en su mandato como alcalde de la capital hizo el piloto de prueba con 50 taxis eléctricos «y aún andan en la ciudad». Sin embargo, no especificó cómo se obtiene el incentivo, o que trámites y ante qué entidad hay que hacerpara lograr los recursos.

El jefe del Estado advirtió que los precios bajan y la rentabilidad aumenta, es con la tecnología y no con la sobrexplotación de quién trabaja que se aumentan las ganancias.

Finalmente destacó que subió el arancel para la importación de autos y motos que usan hidrocarburos un 40% para que se hagan en Colombia ensamblados y ojalá sus partes, incluidos los motores eléctricos.