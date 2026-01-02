Cabecilla del Tren de Aragua alias «el viejo» fue abatido en Villa del Rosario

–Alias ‘el viejo’, presunto cabecilla de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, fue neutralizado en Villa del Rosario, Norte de Santander, durante un operativo conjunto entre los Gaula Militar y de la Policía Nacional. Durante el allanamiento, el sujeto abrió fuego contra las autoridades y en la reacción legítima, fue muerto, indicó el Ministerio de Defensa. El presunto cabecilla era señalado de liderar extorsiones, secuestros y amenazas a la comunidad en esta zona del país.

En el mismo procedimiento fue capturado en flagrancia alias ‘Ardilla’, presunto responsable de seleccionar víctimas para el accionar delictivo del grupo criminal. Las autoridades incautaron una pistola y un revólver.

De otro lado, el Ministerio de Defensa informó que en Antioquia fue muerto alias ‘Cedral’, peligroso criminal del clan del golfo en el suroeste antioqueño y con un expediente criminal de más de 10 años que incluía el asesinato de miembros de la Policia Nacional.

Alias «Cedral» era el responsable de los homicidios de dos líderes sociales en esta región. También fueron abatidos alias ‘Pipe’, jefe de sicarios y alias ‘Peruano’, escolta. «Con esta operación damos un fuerte golpe a la estructura administrativa de este cartel del narcotráfico».

La operación se realizó en el corregimiento de Buenos Aires del municipio de Andes, por unidades del bloque de búsqueda contra el multicrimen.