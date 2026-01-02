Caen en Bogotá 5 integrantes de grupo delincuencial organizado «los violeta»

–En el marco del Plan Ayacucho Plus y de la ofensiva de la Décima Tercera Brigada contra la extorsión y el secuestro, tropas del Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de cinco presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada conocido como «los violeta».

Las capturas se llevaron a cabo mediante diligencias de allanamiento en las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa y Los Mártires, en la ciudad de Bogotá. A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y extorsión. Durante las acciones judiciales se incautaron tres armas de fuego y traumáticas, munición para las mismas, así como teléfonos celulares, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

#EsNoticia | En #Bogotá fueron capturados cinco presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada «Los Violeta», en desarrollo de una operación militar adelantada por el @GaulaMilitares de la #Brigada13, en coordinación con el CTI de la @FiscaliaCol. Esta acción hace… pic.twitter.com/6aKsyfffij — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 1, 2026

El comando de la Décima Tercera Brigada, orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional, destacó que con esta acción se afectaron de manera contundente las finanzas ilícitas de los grupos de delincuencia organizada que operan en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca.