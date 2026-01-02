Colombia asume su mandato como Miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el período 2026-2027

–Colombia comenzó oficialmente este 1 de enero su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2026-2027. Tras su elección por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de junio de 2025 con 180 votos, «este logro no solo marca un hito en la política exterior del país, sino que también resalta su rol como un actor clave en la diplomacia internacional, comprometido con paz, la seguridad y la cooperación multilateral», destacó la cancillería.

Añadió que a lo largo de los próximos dos años, Colombia tendrá voz y voto en decisiones cruciales del órgano con mayor poder dentro del Sistema Multilateral de Naciones Unidas. «Esto representa una oportunidad para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y seguridad internacionales, incluyendo conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros temas prioritarios a nivel global», indicó.

La cancillería subrayó que el trabajo de Colombia en el Consejo se guiará por los principios que han sido históricamente la base de su política exterior: el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos; la defensa de la soberanía de los Estados y el principio de no intervención; y el compromiso con la resolución pacífica de las controversias. Asimismo, Colombia continuará promoviendo la diplomacia como herramienta fundamental para la construcción de la paz, con un enfoque centrado en las personas como eje de todas sus decisiones.

Esta será la octava vez que Colombia ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad, tras su última participación en el período 2011-2012. «Esta trayectoria reafirma el compromiso sostenido del país con el multilateralismo, la resolución pacífica de los conflictos y su papel activo en la promoción de la paz internacional».

El Ministerio de Relaciones Exteriores puntualizó que Colombia se compromete a ejercer una diplomacia activa para fortalecer la confianza entre los miembros del Consejo, promoviendo el diálogo y la búsqueda de consensos. En línea con la política del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, Colombia adoptará un enfoque centrado en la dignidad humana, promoviendo la solución de conflictos a través del diálogo y la construcción de un orden internacional más justo.

Además resaltó que la presencia de Colombia en el Consejo de Seguridad fortalece la proyección de la política exterior del país en uno de los espacios más estratégicos de la diplomacia global y reafirma, de manera coherente, la línea estratégica del Gobierno del Cambio como promotor de la convivencia pacífica, la inclusión y la justicia global.

El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes con derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido) y diez son no permanentes, elegidos por períodos de dos años. En el periodo 2026-2027, junto a Colombia asumirán sus funciones Bahréin, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia, mientras que Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia continuarán hasta finales de 2026.