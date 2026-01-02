Consulte el calendario de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante enero de 2026
Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.
Te informamos sobre la medida de pico y placa del 1 al 31 de enero de 2025 para vehículos particulares. Te entregamos el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para que planees tus viajes!
La medida de pico y placa continúa operando durante enero de 2026 de manera habitual: de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
Así funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares
- En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
- En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante enero de 2026
1 al 4 de enero
Jueves festivo 1 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Viernes 2 de enero: No aplica la medida de pico y placa, medida adoptada por la Administración distrital por inicio de año.
Sábado 3 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Domingo 4 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 5 al 11 de enero
Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Sábado 10 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 12 al 18 de enero
Lunes festivo 12 de enero: aplica la medida de pico y placa regional.
Martes 13 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Miércoles 14 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Sábado 17 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Domingo 18 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 19 al 25 de enero
Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Viernes 23 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Sábado 24 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Domingo 25 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 26 al 31 de enero
Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Viernes 30 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Sábado 31 de enero: No aplica la medida de pico y placa.