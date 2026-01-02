Consulte el calendario de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante enero de 2026

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

Te informamos sobre la medida de pico y placa del 1 al 31 de enero de 2025 para vehículos particulares. Te entregamos el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para que planees tus viajes!

La medida de pico y placa continúa operando durante enero de 2026 de manera habitual: de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Así funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante enero de 2026

1 al 4 de enero

Jueves festivo 1 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Viernes 2 de enero: No aplica la medida de pico y placa, medida adoptada por la Administración distrital por inicio de año.

Sábado 3 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 4 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 5 al 11 de enero

Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 10 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 12 al 18 de enero

Lunes festivo 12 de enero: aplica la medida de pico y placa regional.

Martes 13 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 14 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 17 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 18 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 19 al 25 de enero

Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 23 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 24 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 25 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 26 al 31 de enero

Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 30 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 31 de enero: No aplica la medida de pico y placa.