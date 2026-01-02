    • Tarancón Colprensa
    Consulte el calendario de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante enero de 2026

    Foto de vehículos en una vía de BogotáFoto: Secretaría Distrital de Movilidad.

    Te informamos sobre la medida de pico y placa del 1 al 31 de enero de 2025 para vehículos particulares. Te entregamos el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para que planees tus viajes!

    La medida de pico y placa continúa operando durante enero de 2026 de manera habitual: de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

    Así funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante enero de 2026

    1 al 4 de enero

    Jueves festivo 1 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

    Viernes 2 de enero: No aplica la medida de pico y placa, medida adoptada por la Administración distrital por inicio de año.

    Sábado 3 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 4 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 5 al 11 de enero

    Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Jueves 8 de enero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Sábado 10 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 12 al 18 de enero

    Lunes festivo 12 de enero: aplica la medida de pico y placa regional.

    Martes 13 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Miércoles 14 de enero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Sábado 17 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 18 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 19 al 25 de enero

    Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Viernes 23 de enero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Sábado 24 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

    Domingo 25 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 26 al 31 de enero

    Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

    Viernes 30 de enero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Sábado 31 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

