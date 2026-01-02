En Colombia disminuyeron 15 delitos durante diciembre, incluido el homicidio, gracias a plan de choque de la Policía

Foto: Policía Nacional

El despliegue integral de ocho líneas estratégicas del plan de seguridad y movilidad de la Policía Nacional derivó en la reducción de 8.866 denuncias en los últimos 31 días de 2025.

Durante el mes de diciembre y la celebración de Año Nuevo, la Policía Nacional desplegó todas sus capacidades humanas, técnicas y operativas en el cierre del año, fortaleciendo así la protección de la vida.

Estos son los resultados destacados de la estrategia contra el crimen:

1- La vida es primero: prevención que salva vidas

Durante la celebración de Año Nuevo se registró hubo una reducción del 30 % en homicidios, en comparación con el mismo periodo de 2024, permitiendo salvaguardar 15 vidas. En el acumulado de diciembre el homicidio en Colombia presentó una disminución del 6 %, lo que representa 72 vidas salvadas frente al mismo periodo del año anterior.

El último mes del año registra una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes: la más baja de los últimos 7 años.

Las ciudades con mayor reducción fueron Bogotá, Barranquilla y Pereira.

En materia de lesiones personales, en diciembre se reportaron 6.990 casos, con una disminución del 11 % (-821 casos).

Además, desde el 1 de diciembre de 2025 los controles policiales permitieron la captura de 7.090 personas por diferentes delitos.

De otro lado, en diciembre se incautaron 952 armas de fuego y, específicamente durante la celebración de Año Nuevo, 1.394 armas cortopunzantes, evitando hechos que pudieron afectar la vida y la integridad de los ciudadanos.

2. Infancia protegida: prioridad institucional

En el acumulado de diciembre se realizaron 8.898 actividades de prevención, con 90 órdenes de comparendo, logrando una reducción significativa en los casos de abandono, mendicidad y evasión del núcleo familiar para la protección integral de la niñez.

3. Seguridad vial: todo el camino

En la celebración de Año Nuevo se registraron 13 siniestros viales, con 33 personas lesionadas y 3 fallecidas, lo que representa una reducción del 70 % en muertes frente al año 2024.

En materia de control vehicular se impusieron 52 comparendos, principalmente por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo.

4. Entornos seguros para convivir en paz

Durante la celebración de Año Nuevo y el cierre de diciembre la Policía atendió 43.721 llamadas a través de la línea 123, relacionadas principalmente con alteración de la tranquilidad, uso indebido de pólvora y otros comportamientos contrarios a la convivencia.

Tras agotar los mecanismos de mediación policial, se impusieron más de 3.593 comparendos por riñas, así como sanciones por ruidos excesivos, afectación a la tranquilidad y comportamientos contrarios a la actividad económica.

5. Patrulla Púrpura: protección efectiva a las mujeres y la familia

En diciembre se evidenció una reducción del 18 % en los casos de violencia intrafamiliar y una disminución del 27 % en los feminicidios, como resultado del trabajo preventivo, de acompañamiento y atención liderado por la Patrulla Púrpura.

Se desarrollaron 10.668 actividades de cumplimiento y 4.140 campañas de prevención, impactando a más de 92.429 ciudadanos, en defensa de los derechos de las mujeres y la familia.

6. Turismo seguro durante la temporada de fin de año

La Policía adelantó 17.426 actividades de prevención y acompañamiento en zonas turísticas, corredores viales, terminales de transporte y sitios de alta afluencia, garantizando condiciones de seguridad para propios y visitantes durante la celebración de Año Nuevo.

7. Control al licor adulterado: una acción por la vida

En diciembre se logró el desmantelamiento de 2 alambiques y la incautación de 11.494 botellas de licor adulterado, gracias a 16.628 planes de control desplegados en todo el país.

8. Cero pólvora, más vida

Gracias a la ejecución de 19.994 planes de control, en diciembre se incautaron más de 11 toneladas de pólvora en todo el territorio nacional, se impusieron 14.517 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y comercialización de artículos pirotécnicos. Además, se desmanteló una fábrica ilegal.

