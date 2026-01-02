El pavoros y mortal incendio en bar de Suiza habría sido causado por venta de champán con fuegos artificiales (VIDEO)

–(Imagenes captura de video redes sociales). Testigos del incendio desatado la pasada Nochevieja en el bar Le Constellation de Crans-Montana, en Suiza, que costó la vida a 40 personas y dejó decenas de heridos, señalan como posible causa de la tragedia la venta en el establecimiento de bengalas en botellas de champán, informa Blick.

Esta práctica no era inusual, como queda patente en un video promocional del propio bar difundido en redes sociales en el que aparecen este tipo de bebidas alcohólicas adornadas con fuegos artificiales.

Algunos medios sugieren que las chispas de esas bengalas pudieron prender fuego a los paneles acústicos de espuma del techo. Este material, compuesto de plástico barato y altamente inflamable, se habría encendido rápidamente.

Laurent, un testigo entrevistado por el medio, expresa su dolor, aunque no así su sorpresa. Según explica, el bar que era un popular punto de encuentro para estudiantes, tenía normas de seguridad muy laxas: «La gente fumaba dentro; los dueños hacían la vista gorda».

Según el hombre, la seguridad contra incendios «ya era terrible» desde hace tiempo. Su testimonio subraya la preocupación por las condiciones del local, mientras la investigación oficial sigue su curso para esclarecer las causas exactas del siniestro.